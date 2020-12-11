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Teknoloji Samsung 2020'nin en iyi mobil uygulamalarını açıkladı
Teknoloji

Samsung 2020'nin en iyi mobil uygulamalarını açıkladı

Teknoloji üreticisi Samsung, 2020 Best of Galaxy Store Ödülleri'nin bu yılki kazananlarını açıkladı. Böylece 2020'nin en iyi mobil uygulamaları da belli oldu. İşte o uygulamalar...

Yeniakit Publisher
2020-12-11 04:04:00 -
Samsung 2020'nin en iyi mobil uygulamalarını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir çevrimiçi etkinlik gerçekleştiren Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 Best of Galaxy Store Ödülleri'nin bu yılki kazananlarını açıkladı. Best of Galaxy Store Ödülleri kapsamında yılın en iyi uygulamaları ve oyunları da belli oldu.

Açıklamalara göre yılın en iyi mobil oyunu, Fortnite oldu. Forza Street ise en iyi grafiklere sahip oyun seçildi.

'Made for Samsung' kategorisinde NBA Top Shot, en yenilikçi uygulama ödülüne layık görülürken; BetterHelp de en iyi sağlık uygulaması ödülünün sahibi oldu.

Simülasyon oyunu kategorisinde State of Survival, aksiyon oyunu kategorisinde Garena Free Fire, günlük oyun kategorisinde Uno ve arcade oyunu kategorisinde WGT Gold ödül kazanan uygulamalar oldu.

En iyi akıllı saat uygulaması Talk to Alexa, en iyi saat arayüzü koleksiyonu URARITY, en iyi saat arayüzü Golden Floral Dijital Saat ve en iyi yeni saat arayüzü tasarımcısı HIGH Watch Faces seçildi.

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