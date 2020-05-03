  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da yeni korona kararları

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre Vezirköprü’nün Ovacık Mahallesi’ndeki karantina uygulaması sona ererken, Yabancılar Pazarı’nın ise 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:50:08 -
Samsun’da yeni korona kararları

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararına göre Vezirköprü’nün Ovacık Mahallesi’ndeki karantina uygulaması sona ererken, Yabancılar Pazarı’nın ise 2. bir emre kadar kapalı kalmasına karar verildi.


Korona virüsle mücadele kapsamında Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bir dizi önlem daha aldı. Alınan kararlar Samsun Valiliği’nin resmi internet sitesinden kamuoyuna duyuruldu.


Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“3 Mayıs tarihli ve 36 sayılı kararıyla; 18 Nisan tarih ve 29 karar nolu toplantısında alınan kararların 4 Mayıs Pazartesi saat 24.00’e kadar geçerli olmasına, ilimiz İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan Yabancılar Pazarı’nın İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün E.5929 sayılı genelgesine göre ikinci bir karara kadar kapalı kalmasına, korona virüsü vakalarının artış göstermesi nedeniyle 3 Mart tarih ve 14 karar nolu toplantısında 1 Nisan saat 07.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilen İlimiz Vezirköprü İlçesi Ovacık Mahallesi’nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs tarih ve saat 07.00’den itibaren karantina kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı