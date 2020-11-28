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Aktüel Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:56:31 -
Samsun'da villada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde villada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Çiftlik Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde sabaha karşı tadilattaki tek katlı villada yangın çıktı.

Villanın yanında bulunan prefabrik konteynere sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, konteynerde bulunan villa sahibi Mustafa Terzi'nin (34) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Terzi'nin cesedi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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