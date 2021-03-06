Sağlık Bakanlğı tarafından 6 Mart günlük korona tablosu ile vaka sayısı son durum açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre Samsun ili en çok vaka görülen illerden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları arttı. İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Samsun'da vaka sayıları neden artıyor?

Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon, 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Samsun her 100 bin kişiye 348,36 COVID-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu.

En vaz vaka görülen iller Güneydoğu'da

Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt 100 bin kişide en az COVID-19 vakası görülen iller oldu.

"Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerin rengi ona uygun şekillenecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen COVID-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.