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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:34:55 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K, M.A. ve E.T'nin irtibatlı oldukları araç ve ikametlerde yapılan aramalarda, 598 adet sentetik ecza hap, 153 paket halinde toplam 573,54 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.A. ve E.T. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.


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