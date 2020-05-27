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Aktüel

Samsun'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-27 15:40:52 -
Samsun'da sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sulama havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatma Hifa Sayar, evlerinin yanındaki bahçede bulunan 1 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Bir süre sonra ailesi tarafından havuzdan çıkarılan küçük çocuk, Sarıdibek Mahallesi'nde mobil sağlık hizmeti veren aile hekimine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, hava ambulansına götürülürken yaşamını yitirdi.


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