Samsun’da sanayiye dev lojistik hamlesi!

Samsun’un Havza ilçesinde sanayi ve lojistik hattını güçlendirecek büyük proje adım adım ilerliyor. Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB), 140 bin metrekarelik yükleme ve boşaltma merkezi inşaatı hız kesmeden sürüyor.

Bölgenin geleceğini şekillendirecek projede gelinen son durum, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda, OSB’de faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler değerlendirilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD) ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen dev lojistik merkez inşaatının son durumu masaya yatırıldı. 140 bin metrekarelik alanda kurulan merkez tamamlandığında, bölgedeki üretim ve sevkiyat süreçlerinin önemli ölçüde hızlanması bekleniyor.

Sanayi yatırımlarının odağında yer alan Havza OSB’nin, demiryolu bağlantılı bu merkez sayesinde Karadeniz ve Kuzey Anadolu’nun ihracat kapılarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Projenin, hem bölge ekonomisine ivme kazandırması hem de istihdama katkı sağlaması öngörülüyor.