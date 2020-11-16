  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 10:28:51 -
Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda Ordu yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ALU 495 plakalı otomobil, Kavakdibi mevkisinde aynı yöndeki Recep Karkucak'ın kullandığı 55 AAJ 188 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Esra Karkucak ve Enes Sami Karkucak yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar
Dünya

Simpsonlar’da şoke eden görüntü! Tarih verip dünyayı etkileyecek yeni hadiseyi açıkladılar

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, dünya siyaseti ve ABD'de meydana gelen olayları yıllar öncesinden konu edinen Simpsonslar dizisinin yeni ön..
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor
Gündem

CHP'li İBB büyük vurgun yapmıştı... İflasa sürükleniyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin iştiraki olan BELTUR'un İstanbul'daki 40 hastanede bulunan 70 adet kafe, restoran ve büfelerindek..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay