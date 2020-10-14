  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı
Aktüel

Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:44:22 -
Samsun'da otomobil dükkana girdi: 4 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin bir dükkana girmesi sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Murat Yiğit idaresindeki 55 AAF 077 plakalı otomobil, Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kavşağında yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra mobilya mağazasına girerek durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Recep Akkuş'un yanı sıra iş yerinde bulunan Hüseyin ve İbrahim Tenha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Tenha'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın umudu: Bu durumu ancak Türkiye değiştirebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki askeri harekatının durmasının ancak Türkiye'nin tutum değiştirmesiyle..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay