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Aktüel Samsun'da filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Samsun'da filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 12:19:33 -
Samsun'da filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bulaşma riskini azaltmak için fedakarca çalışan filyasyon ekibi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan filyasyon ekibinde çalışan Sibel Çavuş ve Mahir Vanlı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çavuş ve Vanlı, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri", spor kategorisinde de Fecri Barlık’ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğraflara oy verdi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni üyesi 'Fındık", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğraflardan yana kullandı.


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