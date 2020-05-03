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Aktüel

Samsun'da bir mahallede karantina uygulaması kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:45:24 -
Samsun'da bir mahallede karantina uygulaması kaldırılıyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir mahallede karantina uygulaması yarın sona erecek.

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Nisan'da karantinaya alınan Vezirköprü ilçesi Ovacık Mahallesi'nde son 14 günde yeni vaka görülmemesi üzerine 4 Mayıs saat 07.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Pazarı'nın ikinci bir talimata kadar kapalı kalmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

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