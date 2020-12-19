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Aktüel Samsun'da bir doktor kendisine Kovid-19 bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu
Aktüel

Samsun'da bir doktor kendisine Kovid-19 bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:30:30 -
Samsun'da bir doktor kendisine Kovid-19 bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla eşinden şikayetçi oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde bir doktor, eşinin kendisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla polise başvurdu.

Alaçam Devlet Hastanesinde görevli doktor M.O.İ, polis merkezine giderek, Şanlıurfa'da doktorluk yapan karısı F.İ'nin rahatsızlanarak yanına geldiğini, burada zaman zaman tartıştıklarını söyledi.

Eşi ve kendisinin koronavirüs testi yaptırdıklarını anlatan M.O.İ, eşinin testinin pozitif, kendisinin ise negatif çıktığını belirtti.

Evde aralarında çıkan tartışmada eşinin yüzüne tükürerek kendisine virüs bulaştırmak istediğini ve darbettiğini öne süren M.O.İ, eşinden şikayetçi oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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