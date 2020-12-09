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Aktüel Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Aktüel

Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:59:13 -
Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Orta Mahalle Sofuoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde A. S. D. ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S.D bıçakla yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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