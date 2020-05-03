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Aktüel

Samsun’da akşam ezanı 1 saat erken okundu

Samsun’da akşam ezanı normal zamanından 1 saat önce okundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:28:34 -
Samsun’da akşam ezanı 1 saat erken okundu

Samsun’da akşam ezanı normal zamanından 1 saat önce okundu. Yanlışlıkla okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" anonsu yapıldı.



Samsun’da Ramazan ayının 10. gününde ilginç bir olay yaşandı. Saat 19.41’de okunması gereken akşam ezanı, saat 18.41’de okundu. Ezanın 1 saat erken okunduğunu duyan vatandaşlar direkt camlara koşarak olayı şaşkınlıkla karşıladı. Birçok vatandaş ezanın 1 saat önce okunmasını cep telefonları ile kaydetti. Akşam ezanının 1 saat önce okunmasına şaşıran vatandaşlar, “Ezan normal saatinden 1 saat önce okundu. Herhalde hoca saati karıştırdı. 19.41’de okuması gereken ezanı, 18.41’de okudu. İnşallah kimse orucunu bozmamıştır. Hoca ezandan sonra tekrar anons geçerek, kimsenin orucunu bozmamasını söyledi” dediler.



1 saat erken okunan akşam ezanı, Samsun’un çeşitli yerlerinden duyuldu. Ezan sonrası yapılan anonsta ise, "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" şeklinde vatandaşlar uyarıldı.

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