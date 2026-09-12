Samsun'da 80'e yakın aile aynı dairenin 3-4 kişiye satıldığını iddia etti

Samsun'da 197 daireden oluşan bir konut projesinden ev satın alan yaklaşık 80 aile, müteahhit ile kooperatif arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dairelerine kavuşamadıklarını, tapularını alamadıklarını öne sürdü. Basın açıklaması yapan aileler, aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını iddia ederek yetkililerden çözüm istedi.

Aileler, 23 Ekim 2020 tarihinde yapılan sözleşme kapsamında müteahhitten ev satın aldıklarını, yıllarca biriktirdikleri paralarla aldıkları dairelerin teslim edilmediğini ifade etti. Aralarında emekli, memur, öğretmen, sağlık mensubu, emniyet mensubu, esnaf ve yurt dışında çalışan vatandaşların da bulunduğu aileler, kooperatif ile müteahhit arasındaki hak ediş ve satış yetkisi anlaşmazlığının inşaatın durmasına neden olduğunu iddia etti.

Mağdur aileler adına konuşan Veysel Gür, "Bizler dişimizden tırnağımızdan arttırmış olduğumuz helal birikimlerimizi ev alma hayali ile kaybetmiş, çaresiz durumdayız. Pek çoğumuzun aile düzeni ve psikolojisi bozulmuş durumdadır" dedi.

Hak ediş bedelleri müteahhide devredilmedi iddiası

Gür, 23 Kasım 2020 tarihli noter sözleşmesinde belirtilen SS Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi ile müteahhit A.C. arasında düzenlenen taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, işin yüklenicisi A.C.'den daire satın aldıklarını anlattı. İki taraf arasındaki sorunların kendilerini mağdur ettiğini savunan Gür, "Sözleşmede yazan hak ediş şartlarının sağlanmış olmasına rağmen, hakkediş bedellerinin Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifince müteahhide devredilmemesi, müteahhidi zor durumda bırakmıştır" diye konuştu.

Müteahhit Adem Canbolat'ın satış yetkisinin verilmesi için noterden ihtarname gönderdiğini, kooperatifin ise bu talebi yerine getirmediğini ileri süren Gür, sözleşmeye göre inşaat belirli bir tamamlanma seviyesine geldiğinde satış yetkisinin müteahhide verilmesinin şarta bağlandığını söyledi. Gür, "Ondokuz Mayıs Kent Konut Yapı Kooperatifi satış yetkisini vermeyerek hem müteahhit A.C.'yi hem de sözleşme karşılığı müteahhit A.C.'den daire satın alan bizleri mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kooperatifin işin seyri, harcamaları, kaç dairenin satıldığı ve ne kadar para tahsil edildiği gibi konularda denetim görevini de yerine getirmediğini öne süren Gür, satış yetkisinin verilmemesinin tapuların alınamamasına ve projedeki inşaatların durmasına yol açtığını iddia etti.

"Türkiye Cumhuriyeti savcılarına seslenmek istiyoruz"

Dairelerin kendilerinden toplanan paralarla yapıldığını savunan Gür, kooperatif arsası üzerine inşa edilen binaların arsanın değerlenmesine ve kooperatifin sebepsiz zenginleşmesine neden olduğunu ileri sürdü. Kooperatifin mağdurlarla anlaşma yoluna gitmediğini, projenin tamamlanması için yaptıkları teklifleri de geri çevirdiğini belirtti.

Kooperatif ve avukatlarının kendilerine "Siz buradan bir şey alamazsınız, hayatta kazanmak kadar kaybetmek de var" dediğini aktaran Gür, mağdurların muhatap olarak yurt dışında bulunan müteahhide yönlendirildiğini söyledi. Gür sözlerini, "Türk adaletine güvenerek, buradan Türkiye Cumhuriyeti savcılarına seslenmek istiyoruz. Bizler 70-80 aile son derece mağdur durumdayız" diyerek tamamladı.

Aileler, 2020 yılından bu yana ödedikleri 500, 850 bin gibi paraların bugün yüksek meblağlar olduğunu, müteahhidin finansal sıkıntılar nedeniyle aynı daireyi 3-4 kişiye sattığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Müteahhit A.C.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi. Kooperatif başkanı M.A. ise iddialarla ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.