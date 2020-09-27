  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da 250 polisle "şok uygulama" yapıldı
Aktüel

Samsun'da 250 polisle "şok uygulama" yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 01:04:50 -
Samsun'da 250 polisle "şok uygulama" yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçesinde 250 polisle "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Spor ve Çocuk Şubesi ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü 60 ekip ve 250 personelin katılımıyla Bafra ilçesinde 21.00 - 23.00 saatleri arasında "şok uygulama" yaptı.

Uygulamada 1200 kişi, 360 araç ve 26 iş yeri kontrol edildi, aranan 4 kişi yakalandı.

Alkollü mekanlarda konsomatris olarak çalışan 26 kadına işlem yapılan uygulamada, bir iş yeri ile 35 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir iş yerine izinsiz yabancı kadın çalıştırmaktan ve 7 kişiye amaç dışı bıçak taşımaktan ceza verildi.

Polis kameralarına yansıyan uygulamada, 8 tabanca, 250 tabanca fişeği, muşta, bir miktar esrar ve esrarlı sigara ile 7 bıçak ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi
Dünya

Koronavirüsün yeni kesin belirtisi tespit edildi

İspanya'da doktorlar, dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüsün yeni kesin belirtisini tespit etti.

Filistin'in ardından Katar'dan çok önemli Arap Birliği kararı
Dünya

Filistin'in ardından Katar'dan çok önemli Arap Birliği kararı

Filistin'in Arap Birliği başkanlığından çekilmesinin ardından, başkanlık görevi Katar'a geçti. Katar, Arap Birliği'ne başkanlığını reddetti...
Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz
Gündem

Vucic: Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemiyoruz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile hiçbir konuda fikir ayrılığı yaşamak istemediklerini açıkladı.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı