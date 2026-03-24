Samsun’da 2 kız kardeş kuyumcudan çalınan 500 bin liralık altınları satarken yakalandı

Olay, 23 Mart 2026 tarihinde İlkadım ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını G.Ş. (50) isimli kadının gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli G.Ş.’nin çaldığı altınları, kardeşi E.Ş. (40) ile birlikte başka bir kuyumcuya satmak istediği öğrenildi. Kuyumcunun altınların çalıntı olduğunu fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi çalınan altınlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise müştekiye eksiksiz şekilde teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde E.Ş.’nin 19 Mart tarihinde aynı kuyumcuya giderek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak herhangi bir altın çalamadan iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.