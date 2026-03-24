  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’liler duruşmayı sulandırıyordu! Büyük yolsuzluk davasında 5 vekile salon yasağı Birilerinin ucuzlatmak istediği alkol illeti hayattan kopardı! Üniversite öğrencisi Yaren’in yürek yakan hikâyesi HÜDA PAR’dan 'Ramazan Hoca' tepkisi: Kemalizm sopa olarak kullanılıyor Dikkatlerden kaçan konuyu gündeme taşıdı! "Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı" Siyonist McDonald’s, Türk ailesini hedef alıyor! Reklamlarla boykotun belini kırmak istiyorlar: ‘Hesaplı’ dedikleri menülerde Gazzeli çocukların kanı var ABD'li Demokrat Senatör herkesin bildiği gerçeği bir kez daha dünyaya ilan etti Yalancı Trump! 50 milyon dolarlık kumpas davasında gözler duruşmada Siyonist Mastercard'a büyük darbe! İtalyanlar manşete taşıdı! 100 milyar dolarlık büyük Türk planı MHP lideri Bahçeli’den flaş açıklamalar
Aktüel Samsun’da 2 kız kardeş kuyumcudan çalınan 500 bin liralık altınları satarken yakalandı
Aktüel

Samsun’da 2 kız kardeş kuyumcudan çalınan 500 bin liralık altınları satarken yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Samsun'da 2 kız kardeş kuyumcudan çalınan 500 bin liralık altınları satarken yakalandı

Samsun’da bir kuyumcudan yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili 2 kız kardeş, polis ekiplerince çalınan altınlarını kuyumcuya satarken yakalandı.

Olay, 23 Mart 2026 tarihinde İlkadım ilçesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda hırsızlık olayını G.Ş. (50) isimli kadının gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli G.Ş.’nin çaldığı altınları, kardeşi E.Ş. (40) ile birlikte başka bir kuyumcuya satmak istediği öğrenildi. Kuyumcunun altınların çalıntı olduğunu fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, iki kardeşi çalınan altınlarla birlikte yakaladı. Ele geçirilen ziynet eşyaları ise müştekiye eksiksiz şekilde teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Ş. ve G.Ş., işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde E.Ş.’nin 19 Mart tarihinde aynı kuyumcuya giderek hırsızlık teşebbüsünde bulunduğu ancak herhangi bir altın çalamadan iş yerinden ayrıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23