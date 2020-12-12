  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü
Aktüel

Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:09:56 -
Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun'da sessizlik hakim.

Samsun'da İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

Kentin en yoğun bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Karadeniz Sahil Yolu, İstiklal Caddesi ve Mecidiye Çarşısı'ndaki park, bahçe, cadde ve sokaklar tamamen boşaldı.

Polis ekipleri kentteki kavşaklarda denetim yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent oldukça sakin bir gün geçiriyor.

Şehir merkezinde kısıtlama öncesi yaşamın yoğun aktığı cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Öte yandan, polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

-Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinden itibaren sessizlik hakim.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle ıssızlaşan kentte kısıtlamaya büyük ölçüde uyulduğu görülüyor.

Şehrin ana arterleri Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet Meydanı, kısıtlamanın yanı sıra yağışlı havanın da etkisiyle boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla polis ekiplerinin denetimi de sürüyor. Belli noktalarda kimlik kontrolü yapan ekipler, izin belgesi olanların geçmesine izin verirken belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendiriliyor.

- Çankırı

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Amasya

Amasya’da şehir merkezinde kısıtlama öncesi insan yoğunluğu ile bilinen Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe büründü.

- Sinop

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentte, hafta sonları yoğunluğun yaşandığı sahil de sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentte denetimlerini sürdürdü.

- Tokat

Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kentin işlek caddeleri ile park ve meydanları boş kaldı. Emniyet ekiplerince il genelinde denetimler yapıldı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı
Dünya

İngilizler, Macron'un Türkiye korkusunun sebebini açıkladı

İngiliz Independent, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit olarak gördüğünü yazdı. Aynı..
Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı
Dünya

Türkiye kararını duyan Macron, dumura uğradı

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararının çıkmaması, Türkiye ve İslam düşmanı Emmanuel Macron'un yüzünün düşmesine neden o..
İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!
Dünya

İnsanlıktan çıkmıştı... Gençlere kötü örnek olan o kadına hapis cezası!

Zombi Angelina Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan 19 yaşındaki İranlı Sahar Tabar'ın, 'kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek' suçundan 10 yıl h..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay