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Oruç Samsun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Oruç

Samsun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

2021 yılının Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri imsak ve iftar vakti oldu. Türkiye’nin dört bir yanından Ramazan orucunu tutmak isteyen kişiler internet üzerinden Diyanetin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, 2021 Diyanet Samsun imsak ve iftar saatleri ne zaman ve Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:40:00 -
Samsun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ümmeti Muhammed (s.a.v) için çok kıymetli olan Ramazan orucunu tutmaya az bir süre kaldı. Ramazan ayının önemi birçok ayet ve hadiste vurgulanmıştır. Örneğin, “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) Ramazan ayında bu sevaplardan mahrum kalmak istemeyen kişiler, oruç tutmak için sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte ” Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?” sorularının cevabı…

021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Samsun İmsakiyesi 2021

Samsun'da ilk imsak 04.20'de ilk iftar 19.19'da olacak.

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