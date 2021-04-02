Samsun Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

2021 yılının Ramazan ayına günler kala en çok merak edilen konulardan biri imsak ve iftar vakti oldu. Türkiye’nin dört bir yanından Ramazan orucunu tutmak isteyen kişiler internet üzerinden Diyanetin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. Peki, 2021 Diyanet Samsun imsak ve iftar saatleri ne zaman ve Diyanet Samsun sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?