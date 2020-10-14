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Aktüel Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala konser" verecek
Aktüel

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala konser" verecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:43:33 -
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala konser" verecek
SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yüzyıllar önce bestelenen, güncelliğini ve özgünlüğünü ilk günkü gibi koruyan her biri dönemine damga vurmuş operalardan bölümlerin sunulduğu "Gala konser'' ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, ''Gala konser'' sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Piyanist Nona Tsutkiridze'nin eşliğiyle gerçekleşecek konserde solistler, soprano Elif Demir, Ecem Topçu, mezzo soprano Ceren Mirza Küçük, tenor Yunusemre Kemal Sönmez, bas bariton Yağmur Oksayoğlu ve bas Özgür Çevik sahne alacak.
Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Şefi Raushan Baigulakova'nın yönetiminde gerçekleştirilecek konserde Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu da yer alacak. Konserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz’a ait.
Yüzyıllar içinde özgünlüğünü kaybetmeyen eserlerin seslendirileceği konserde, Verdi'nin ''Rigoletto'' ve ''Il Travatore'' operası, Lehar'ın ''Tebessümler Diyarı'' opereti, Kalman’ın ''Die Csardasfürstin'' opereti, Bizet'in ''Carmen” operası, Mozart’ın ''Cosi Fan Tutte'' ve ''Figaro'nun Düğünü'' operaları, Donizetti'nin ''Don Pasquale'' komik operası, Gounod'un ''Faust'' ve Puccini’nin ''La Boheme'' operalarından bölümler sunulacak.
Unutulmaz eserlerin yanı sıra konserde Cahit Şaher'in, Nazım Hikmet'in ''Lambayı Yakma Bırak'' şiirine bestelediği şarkısı da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Toplam 134 kişinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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