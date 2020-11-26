Samsun Büyükşehir Belediyesinden filyasyon ekiplerine araç desteği

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelenin en ön cephesinde yer alan Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine Büyükşehir Belediyesince araç desteği sağlandı.

Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında filyasyon ekip sayısı artırıldı. Bu kapsamda ekiplerin 47 araçla yürüttüğü çalışmalara çeşitli kurumlarca 20 araçlık destek verildi.

Filyasyon ekiplerine Samsun Büyükşehir Belediyesi de 10 araçla destek sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki sağlık camiasına güçlü bir destek verilerek belediyenin tüm imkanlarının koronavirüs ile mücadelede seferber edildiğini belirtti.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü andan bu yana virüsle mücadelede kullanılmak üzere maddi desteğin yanı sıra maske, dezenfektan gibi konularda yoğun çalışma yürütüldüğünü aktaran Demir, filyasyon ekiplerinin hareket alanını genişletmek amacıyla 10 aracı İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevlendirdiklerini dile getirdi.

Hastalığın bulaş aşamalarını kontrol eden ve gece gündüz demeden fedakarca çalışan filyasyon ekiplerinin yüklerini hafifletmek adına desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe, temizlik kuralının hasta olsun olmasın tüm vatandaşlar tarafından hassasiyetle uygulanması gerekir. Bu salgının önüne geçebilmek için gerek Bakanlığımız, gerekse belediyeler olarak gereken her şeyi yapıyoruz. Son olarak ihtiyaçlar doğrultusunda filyasyon ekiplerine 10 araç desteği verdik. Gerekirse bu desteği daha da artırırız ancak asıl önemli olan bu hastalığın yayılımını önlemek. Bunun da en etkili yolu bireysel önlemleri almak. Tüm vatandaşlarımızdan gerek kendi sağlıkları gerekse toplum sağlığı açısından çok daha fazla dikkat etmelerini önemle rica ediyorum."



