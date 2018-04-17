Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma PFDK şoku!

Şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray ve Medipol Başakşehir, yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

17 Nisan 2018 Salı 17:34
Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma PFDK şoku!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle;

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü antrenörü ÖNDER ENGİN'in 15.04.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. 

2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ABDURRAHMAN BAYSANGUR'un 15.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 16.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 15.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:34
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    1. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    2. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    3. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    4. Hakkari'de park halindeki araç..
    5. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    6. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    7. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    8. Borsa günü düşüşle bitirdi
    9. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    10. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    11. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
    12. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
    13. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
    14. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
    15. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
    16. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
    17. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
    18. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
    19. Malatya "Kartal" avına çıkacak
    20. Ünal Karaman: Yapacak bir şeyimiz yok
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...