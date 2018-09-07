Şampiyonlar Ümraniye’de yetişiyor

Ümraniye Belediyesi son 15 yılda tüm hizmetler de olduğu gibi spor hizmetinde de yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Düzenlenen programlarla 7’den 70’ herkes sportif faaliyetlerden yararlanabiliyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan Ümraniye Belediyesi spor alanında hayata geçirdiği projelerle yapılan hizmetleri gözler önüne seriyor.

Ümraniye Belediyesi’nin spor alanında yürüttüğü faaliyetlerden örnekler;

Hekimbaşı Spor ve Sosyal Tesisleri:

Yenilenen haliyle Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu

Standartlara uygun bir şekilde voleybol, basketbol ve tenis kortları yapıldı.

Tesislerde yer alan büyük sahaya serme doğal çim yapıldı.

Halkın spor tesisinden daha iyi faydalanabilmesi için gerekli teknik donanım araçları sağlandı.

Tesisin muhtelif yerlerine yürüyüş parkurları yapıldı.

Sosyal tesis, modern ve çağdaş bir çevre düzenlemesinden geçirilerek, ağaçlandırma yapıldı.

Amatör Kulüplere Destek

Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan amatör spor kulüplerine destek veriyor.

Her sene kulüplerinin maçlara gidebilmesi için araç tahsis ediyor.

Spor kulüplerine forma takımı, eşofman takımı, yağmurluk gibi malzemeleri tahsis ediyor.

İlçedeki spor kulüplerine ve sporla ilgili proje ve çalışmalara hep destek oluyor.

Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları

İlçede spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlayarak ruh ve fizik üstünlüğü olan sağlıklı bireylerin yetişmesinde katkı sağlamayı hedefleyen Geleneksel Spor Oyunları 2008 yılından bu yana tüm heyecanıyla devam ediyor.

Akıl Oyunları Festivali

Çocukların, bir yandan dijital oyun ve oyuncakların risklerinden korunması, diğer yandan özgür ve farklı düşünen, düşüncelerini yaşama geçirme konusunda istekli, gerektiğinde risk alabilecek iradeye sahip bireyler olarak yetişmesi, bilgi toplumunun inşasında büyük önem taşıyor.

Yaz Spor Okulu

7-15 yaş arası çocukların katıldığı okullarda her dalda etkinlik ve çalışmalar var.

Spordan izcilik ve halk oyunlarına kadar geniş bir kültürel faaliyet yelpazesi açan okullarda futbol, voleybol, tenis, izcilik vb. dallarda eğitim veriliyor.

Yüzme Kursları

Gençlere ve çocuklara verdiği önemi her alanda ortaya koyan Ümraniye Belediyesi yüzme sporunuyaygınlaştırmak amacıyla her yıl geleneksel olarakdüzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, belirlenen okulların bahçesinde portatif yüzme havuzukuruyor.

45 gün süren proje ile Ümraniye’nin dört bir yanında kurulan havuzlarda binlerce öğrenci yüzme kursundan yararlanarak eğlenceli bir yaz tatili geçirme imkânı buluyor.

İzcilik Kampı

Ümraniye Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen Ümraniye Yaz İzci Kampı, Türkiye İzcilik Federasyonu bünyesinden 100’e yakın eğitimci, teknik ekip ve hizmetli personelin görev yaptığı Ümraniye Kent Ormanı içinde yer alan İzci Kampında gerçekleşiyor.

Yaz Kur-An Kursu Spor Etkinlikleri

Ümraniye Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müftülük arasında düzenlenen dörtlü protokol çerçevesinde gerçekleşen spor kurslarında basketbol, voleybol, futbol ve karateden oluşan 4 farklı branşta binlerce öğrenci eğitim alıyor.

Geleneksel Çocuk Oyunları

4 yıldan bu yana geleneksel hale getirilen çocuk oyunları Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenleniyor. Bu kapsamda çocukların; geleneklerini yaşaması, yaşatması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

BESYO Hazırlık Kursları

Ümraniye Belediyesi; BESYO, Pomem ve Spor Lisesi kazanma hayali kuran öğrencilere açtığı hazırlık kurslarıyla psikolojik ve fizyolojik destekler vererek mülakatlara hazırlıyor. Çalışmalar, beş eğitmen tarafından haftanın beş günü belirlenen spor salonlarında yapılıyor.

Kış Spor Okulları

10 yılı aşkın süredir her mevsime özel spor programlarıyla binlerce Ümraniyeliyi ağırlayan Ümraniye Belediyesi kış spor okullarıyla da jimnastikten karateye, pilatesten geleneksel okçuluğa kadar birçok dalda eğitim veriyor.

Sağlık için sporun vazgeçilmez olduğunun bilincinde olan ve gelecek nesillerin küçük yaştan itibaren spor alışkanlıkları edinmelerini sağlayan Ümraniye Belediyesi ilçenin 4 farklı noktasında çocuklar ve yetişkinler için eğitim veriyor.

Halk Oyunları Festivali

Ümraniye Belediyesi tarafından 7 bölge 7 oyun kapsamında “Halk Oyunları Yarışması” yapılıyor. Yarışma sonunda dereceye giren 12 ekibe kupa ve madalyaları takdim ediliyor.

Birimler Arası Turnuvalar

Ümraniye Belediyesi, birimler arasında kaynaşma ve dayanışmayı arttırmak ile daha sağlıklı iletişim kurulması amacıyla her yıl Futbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Geleneksel Okçuluk olmak üzere dört branşta spor turnuvaları düzenliyor.

Mehteran Takımı

Ümraniye Belediyesi personellerinden oluşan Mehter Takımı 6 aylık eğitimden sonra ilçe sakinlerinin huzuruna çıktı. Repertuvarını sürekli geliştiren mehter takımı çeşitli program ve açılışlarda sahne alıyor.

Geleneksel Okçuluk & Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Ümraniye Belediyesinin sportif hizmetleri yukarıda belirtilen faaliyetler de sınırlı kalmıyor. Unutulmaya yüz tutmuş manevi değerleri ayağa kaldıran Ümraniye Belediyesi Geleneksel Türk Okçuluğunu da devam ettiriyor. Öte yandan 01.04.2016 tarihinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği de çeşitli spor branşlarında faaliyet gösteriyor. Başlıca faaliyetler ise şu şekildedir:

Geleneksel Okçuluk, Atletizm, Satranç, Mas Güreşi ve Aşık Oyunu.

Yapılması Planlanan Projeler