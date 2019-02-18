Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor - Son 16 turunda yarın Olympique Lyon-Barcelona, Liverpool-Bayern Münih ve 20 Şubat Çarşamba günü Atletico Madrid-Juventus, Schalke 04-Manchester City maçları yapılacak



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak. Fransa temsilcisi Olympique Lyon'un yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde Borussia Dortmund'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)



20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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