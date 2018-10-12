Şampiyonlar Ligi'nde şike sorunu

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturma talebinin UEFA'dan geldiği belirtildi. Spor gazetesi l'Equipe, UEFA yetkililerinin Fransa'yı, 6-1 sona eren maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin maçın 5 farkla biteceği konusunda şike yaptığı şeklinde uyardığı ve bu nedenle soruşturma açıldığını yazdı.

Mali İşler Savcılığına akseden iddiaları, UEFA cephesinde Başkan Aleksander Ceferin ve yakın ekibinin bildiğinin belirtildiği haberde, Sırp ekibinin yöneticilerinin milyonlarca avro değerinde bahis oynadığı kaydedildi. Bazı gazeteler, bu rakamın 5 milyon avro olduğunu öne sürdü.

3 Ekim'de Paris'te oynanan maç sonrası olaylar çıkmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.