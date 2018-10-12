THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Şampiyonlar Ligi'nde şike sorunu

Paris Mali İşler Savcılığı, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Paris Saint-Germain'in (PSG) Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin şike yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:37
Şampiyonlar Ligi'nde şike sorunu

Fransız medyasında yer alan bilgilere göre, soruşturma talebinin UEFA'dan geldiği belirtildi. Spor gazetesi l'Equipe, UEFA yetkililerinin Fransa'yı, 6-1 sona eren maçta Sırp ekibinin yöneticilerinin maçın 5 farkla biteceği konusunda şike yaptığı şeklinde uyardığı ve bu nedenle soruşturma açıldığını yazdı.

Mali İşler Savcılığına akseden iddiaları, UEFA cephesinde Başkan Aleksander Ceferin ve yakın ekibinin bildiğinin belirtildiği haberde, Sırp ekibinin yöneticilerinin milyonlarca avro değerinde bahis oynadığı kaydedildi. Bazı gazeteler, bu rakamın 5 milyon avro olduğunu öne sürdü.

3 Ekim'de Paris'te oynanan maç sonrası olaylar çıkmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:37
  1. şampiyonlar ligi
  2. psg
  3. kızılyıldız

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Amerika açıklaması: Sözde devlet kurmaya çalışıyorlar
    1. Rusya'dan Amerika açıklaması: Sözde..
    2. Michael kasırgası Amerika'da 13 can aldı
    3. Meteorolojiden flaş uyarı!
    4. Fasulye öyle faydalıymış ki!
    5. Havada panik! İstanbul-Malatya uçağı..
    6. Şampiyonlar Ligi'nde şike depremi!
    7. 15 Temmuz'da 'kutlu bir ihtilal' dedi..
    8. Malezya'dan Uygur Türkleri ile ilgili..
    9. Tereyağı gerçekten zararlı mı?
    10. Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı..
    11. Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
    12. İnebolu'da palamut 2 liraya indi
    13. Kahramanmaraş'ta 2,5 kilo..
    14. Bahçeli'den sert 'casus papaz Brunson'..
    15. Borsa günü yükselişle bitirdi
    16. Rusya'dan flaş açıklama: ABD Fırat'ın..
    17. İYİ Parti'den "ABD'li casus papaz..
    18. Ajan Brunson kararı sonrası Hükümetten..
    19. Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    20. Şampiyonlar Ligi'nde şike sorunu
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama