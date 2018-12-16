Şampiyonada fenalaşan milli yüzücü, hastaneye kaldırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası'nda fenalaşan milli yüzücü Can Batır, hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, Tenis Yüzme Kayak Kulübü sporcusu Can Batır, havuzun dışında ödül törenini beklediği sırada fenalaştı.

Antrenörlerinin haber vermesi üzerine havuza gelen sağlık ekipleri, milli yüzücüye müdahale etti.

Şampiyonayı izleyen TSSF Başkanı Şahin Özen ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak da sporcunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Havuzda sedyeye konularak ambulansa getirilen Can Batır, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Milli yüzücünün antrenörü Eşref Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcunun durumunun iyi olduğunu belirterek, "Heyecandan ve yarışın adrenalinden dolayı oldu. Sporcumuzun üç birincilik ve bir ikinciliği var. Su üstünde, 50 metre dipte ve 200 metre su üstünde birinci oldu, 400 metre su üstünde ikinci oldu. Muhtemelen yarışın heyecanından oldu. Sağlık ekipleri baktı, sağlık verilerinin hepsi normal, biraz çarpıntı muhtemelen, baş dönmesi de oldu." diye konuştu.



