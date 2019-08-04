Şampiyon sporculara coşkulu karşılama





İSTANBUL (AA) - 16. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Erkekler Sualtı Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 3-1 yenerek şampiyon olan milliler yurda döndü.

İspanya'da düzenlenen şampiyonada önemli bir başarıya imza atan ay-yıldızlı kafileyi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ciddi hakem hatalarına maruz kalmalarına rağmen çok önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini söyledi.

Üst üste kazandıkları şampiyonlukların kıskançlığa sebep olduğunu vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Biz bir önceki şampiyonanın da Avrupa şampiyonuyduk. Geçen senenin de dünya üçüncüsüyüz. Zirvede bir takımız ve bu da kıskanılıyor. Bunu bir kez daha yaşadık. Uluslararası Konfederasyonda ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Çok ciddi hakem hatalarına maruz kaldık. Bunun bilinçli olduğunu düşünüyoruz asıl korkunç olanı bu. Bu turnuvalardan madalya ile dönmenin dışında karakolluk olmadan geldiğimiz için seviniyoruz. Hakem müdahalesinin çok etkin olduğu bir oyun. Orada zor günler de yaşadık ama Allah'a şükür hepsini çözdük. Normal bir şampiyonluktan daha fazlası oldu. Bunu söylemek üzücü ama sürekli şampiyon olmamız biraz fazla düşmanlık oluşturmuş. Ciddi bir kıskançlık var. Oyuncularımı alnından öpüyorum. En ufak bir şaibe bırakmadan alınlarının akıyla şampiyon oldular. Hepsini kutluyorum."



