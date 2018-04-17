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''Şampiyon olursak şükür namazı kılacağım!''

Süper Lig'in son haftalarına gelindiğinde kızışan şampiyonluk yarışında Fenarbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe, şampiyon olmaları durumunda Sultanahmet'e gidip taraftarla birlikte şükür namazı kılacaklarını söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 17:14
''Şampiyon olursak şükür namazı kılacağım!''

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Galatasaray'dan 3, Beşiktaş ve Başakşehir'den ise 2 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı çok yüksek...
Her ne kadar teknik heyet temkinli demeçler verse de bir yandan da ince hesaplar yapılıyor. Aykut Kocaman, 5'te 5'in kendilerini şampiyonluğa taşıyabileceğini söyleyip, öğrencilerinden kalan 5 haftada 15 puan istiyor. Futbolcular da umutlarını taze tutuyor. İddialı konuşanlar da var..Bunlardan biri de Aatıf Chahechouhe.

SULTANAHMET'E GİDECEĞİZ

Form grafiğini hiç düşürmeyen ve son dört maçında 3 gol atarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutan isimlerin başında gelen Faslı futbolcu, "Taraftarlarla birbirimize verdiğimiz bir söz var. Eğer şampiyon olursak bize yol gösteren yüce Allah'a şükretmek için Sultanahmet'te sabah namazına gideceğiz. Daha ligin bitimine 5 hafta var ve hiçbir şey imkansız değil. Allah'a bunun için hep dua ediyorum" dedi.

ÖNCE DİP SONRA ZİRVE YAPTI

Aatıf, son dönem performansıyla adeta yeniden doğdu. Sezon başında UEFA listesine bile yazılmayan, gönderilecekler listesinin ilk sırasına alınan 32 yaşıdaki futbolcu, Valbuena'nın arkasında kaldı. Hatta oyuna sonradan girdiği A.Demir maçında yuhalandı.
Faslının, yıldızını parlatmaya başladığı dönem ise 12. hafta oldu. Osmanlı maçı sonrası formayı alan Aatıf, neredeyse bir daha bırakmadı; kazanılan maçlarda hep 11'deydi.
Devre arası kendisi için gelen teklifleri Kocaman'ın reddetmesiyle öz güveni daha da yükseldi. Son 6 haftada 3 gol, 1 asistle takımı yarışta tutan isim oldu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:14
  1. Aatif Chahechouhe
  2. galatasaray
  3. Fenerbahçe
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