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Şampiyon altınla ödüllendirildi

ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ordulu halter sporcusu Yusuf Fehmi Genç, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

19 Mart 2019 Salı 13:36
Şampiyon altınla ödüllendirildi

ABD’nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda kilosunda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Ordulu halter sporcusu Yusuf Fehmi Genç, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel tarafından cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.


Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yusuf Fehmi Genç, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ile Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Güney şampiyon sporcunun başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yusuf’u tebrik ediyor, bir Naim Süleymanoğlu, bir Halil Mutlu gibi Ünye’yi, Ordu’yu dünyada gururla temsil etmiş ve bundan sonrada edecektir. Yusuf kardeşimiz genç sporcumuz. Bu başarısı Ünyelilerin gönlüne taht kurmuştur. Yusuf’u yakinen takip ediyorum. Yusuf da her yanıma gelişinde kaldırdığı yük daha da artarken üzerinden sorumluluğun da arttığının farkındaydı. Yusuf’un kaldırdığı ağırlık arttıkça tevazu ve disiplini de o kadar artıyordu" dedi.


Yusuf Fehmi Genç’i daha sonra makamında Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel ağırladı. Kendisinin de spora olan ilgisini anlatan Gürel, “Özellikle amatör spora yakın ilgimin olması nedeniyle Yusuf’u tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. Halter sporunu Türkiye’de Naim Süleymanoğlu ile tanıdık. Biz Ünye Belediyesi olarak özellikle amatör sporları destekliyoruz ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.


Başkan Vekili Gürel konuşmasının ardından Yusuf’u çeyrek altın ile ödüllendirdi. İş adamları Mustafa Uslu ve Samet Tecer de Yusuf Fehmi Genç’e burs sağlayacakları sözünü verdi. Ziyaretlere Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Okul Müdürü Hüsamettin Aydemir ve Antrenör Cumali Tekin de katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:36
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