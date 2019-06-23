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Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

CEV 2019 Avrupa Altın Ligi final maçında Belarus’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü.

23 Haziran 2019 Pazar 17:10
Şampiyon A Milli Erkek Voleybol Takımı, yurda döndü

CEV 2019 Avrupa Altın Ligi final maçında Belarus’u 3-0’lık skorla mağlup ederek, 2019 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü.


Estonya’da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Ligi’nde şampiyon olan milliler Türkiye’ye döndü. CEV Avrupa Altın Ligi final müsabakasında Belarus’u 25-16, 25-21 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu namağlup ilan eden milliler, İstanbul’a geldi. İstanbul Havaalanı’na inen milli takım, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sporcuların aileleri ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı. Havaalanında açıklamalarda bulunan kaptan Arslan Ekşi, Türk voleybol tarihine geçtikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "CEV Avrupa Altın Ligi’nde 8’de 8 yaparak tarihe geçtik. Estonya’da final-fourda gerçek gücümüzü gösterdik. Tarihe geçtiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemiz, erkek voleybolunda başarıya açtı. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bundan sonra Challenger Cup’a gideceğiz. Challenger Cup’ta 6 takım ile karşılaşacağız. Zor bir turnuva oynayacağız. Estonya’da sergilediğimiz performansın üstüne çıkıp Slovenya’da Challenger Cup kazanıp bir sonraki sene Final-Foura gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Hem Maliye Milli Piyango, hem de İnegöl Belediyespor kapanma durumuna geldi”


Kaptan Ekşi, erkek voleybolunda kulüp bazında iki kulübün kapanma durumu ile karşı karşıya geldiğini ve bu durumun kendilerini olumsuz etkilediğini aktararak, “Erkek voleybolu için çok önemli. İnşallah bunu başaracağız. Erkek voleybolcular olarak erkek voleybolunun göz önünde olmasını istiyoruz. Kulüp bazında hem Maliye Milli Piyango, hem de İnegöl Belediyespor kapanma durumuna gelmişler. Bizler büyük özveriyle başarılar kazanırken, bu tür haberler bizi çok üzüyor. Yetkili kişiler, bakanlarımız üzücü durumu düzeltirler diye düşünüyoruz. Güzel başarılardan sonra inşallah güzel şeyler olur ve düzelir diye düşünüyorum. Bu kupayı Türk milletine armağan ediyoruz” açıklamasını yaptı.



Metin Toy: “Voleybol ileriye gitmeye devam edecek”


A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Metin Toy ise, erkek voleybolunun daha ileriye taşıyacaklarının altını çizerek, “Erkek voleybolunu bir yerlere getirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa ligi kupasıyla Türkiye’ye gelmek onur ve gurur verici bir şey. Zorlu süreçten geçtik, grup maçları oynadık. Ardından Final-Four’a gittik. İsmi sayılır ülkeleri de geride bıraktık. Bu saatten sonra voleybol ileri gitmeye devam edecek. Bunun başlangıcını sağladığımız için çok mutluyum. Bu kupa tüm vatanımıza armağan olsun.”


Milliler, çektirilen toplu hatıra fotoğrafının ardından havaalanından ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:10
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