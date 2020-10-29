Samiri Yahudi Hahamı: İslam peygamberine hakaret eden herkes Allah’ın gazabına duçar olur

Haham Samiri, İslam'a ve Hz.Muhammed'e yapılan hakaretleri kınadı ve “Hz.Muhammed, İsa ve Musa gibi Tevhid diniyle gönderildi. Ona hakaret eden kişi Tanrı'nın gazabına uğrayacaktır. " dedi.

Hz.Muhammed'e övgüde bulunan ihsan ve kerem sahibi olduğunu belirten Şamiri, "İslam Peygamberi bugün hayatta kalmasında etkisi olan dinlere amanname vermiştir" dedi.

Samiri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi ve Hz.Muhammed'e yapılan hakaretlere son verilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın en küçük dini cemaati olan yaklaşık 800 kişi olan Samiriler, işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'ta Gerizim Dağı'nın eteğinde ve İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon bölgesinde yaşıyor.

Filistinli Yahudiler olarak da bilinen Samiriye, Hz.Musa'nın ölümünden sonra Hz. Yeşu bin Nun komutasındaki İsrailoğullarının 3.000 yıl önce Filistin topraklarını fethetmesinden bu yana Nablus'ta yaşıyorlar ve Gerizim Dağı'nda yaşıyorlar. ,Beytül makdisin Kudüs'te değil Gerizim Dağı'nda olduğuna inanıyor.

Samiriler, İsrail soyunun gerçek uzantıları olduklarını söylüyorlar. Samiritanlar Yahudiliğe benzer bir dine inanmalarına rağmen, Yahudiler tarafından Yahudi olmayan bir topluluk olarak kabul edilmektedir.

Samiriyeliler ve Yahudiler arasında pek çok fark var. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiklerine inanan Samiriyeliler, Yakup Peygamber'in 12 oğlundan biri olan Hz.Yusuf'un torunları olduklarını kabul ederler. Samaritan'ın Tevrat'ıyla Yahudilerin Tevrat'ı arasında yaklaşık altı bin farklılık olduğu belirtiliyor.

Müslümanlar gibi Aramice abdest alıp ibadet eden Samiriyelilere ait ibadethaneler de Müslümanların camilerine benzerken, içinde Yahudi Sinagogları gibi masa ve banklar bulunmuyor.