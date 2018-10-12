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Sam Bennett tam gaz gidiyor

54. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Fethiye-Marmaris etabı bitti.

12 Ekim 2018 Cuma 08:09
Sam Bennett tam gaz gidiyor

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 137 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabına 20 takımdan toplam 140 sporcu katıldı.  Etabı ilk sırada tamamlayan isim Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett oldu. Finişi 3 saat 16 dakika 27 saniyede gören İrlandalı sporcuyu Arjantinli Maximiliano ve Alman Degenkolb takip etti. Bugün ise en zor etap olan 206,9 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak. TUR, pazar günü İstanbul'un tarihi merkezlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.   


(Türkiye)
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:09
  1. İstanbul
  2. Sam Bennett
  3. Bisiklet turu

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