Sam Bennett tam gaz gidiyor

54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 137 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabına 20 takımdan toplam 140 sporcu katıldı. Etabı ilk sırada tamamlayan isim Bora-Hansgrohe takımından Sam Bennett oldu. Finişi 3 saat 16 dakika 27 saniyede gören İrlandalı sporcuyu Arjantinli Maximiliano ve Alman Degenkolb takip etti. Bugün ise en zor etap olan 206,9 kilometrelik Marmaris-Selçuk etabı koşulacak. TUR, pazar günü İstanbul'un tarihi merkezlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.