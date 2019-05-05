Salzburg üst üste 6. kez şampiyon - Austria Wien'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Salzburg, Avusturya liginde peş peşe 6. kez şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - Avusturya Birinci Futbol Ligi'nde Salzburg, deplasmanda Austria Wien'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Generali Arena'da oynanan şampiyonluk grubu 7. hafta karşılaşmasında Austria Wien, lider Salzburg'u ağırladı. Austria Wien, 71. dakikada Dominik Prokop'un attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Salzburg, 81. dakikada Xaver Schlager ve 86. dakikada Hannes Wolf'un kaydettiği gollerle 2-1 galip geldi. Ligde 22 haftalık normal sezonu 55 puanla lider tamamlayan Salzburg, puanların yarısının taşındığı şampiyonluk grubuna 27 puanla avantajlı şekilde başladı. Austria Wien karşısında alınan galibiyetle puanını 43 yapan Salzburg, bitime 3 hafta kala en yakın rakibi LASK Linz'in 9 puan önünde yer aldı. LASK Linz, son 3 haftada puan eşitliği yakalasa dahi normal sezondan kalan yarım puanı da hesaba katılacak Salzburg, şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Salzburg, üst üste 6. olmak üzere 13. şampiyonluğunu elde etti.





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