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Salon Okçuluk Federasyon Kupası

Samsun'daki organizasyonda dereceye giren takım ve sporculara ödülleri verildi

16 Aralık 2018 Pazar 15:34
Salon Okçuluk Federasyon Kupası

SAMSUN (AA) - Samsun'da Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya 107 kulüpten 14'ü engelli, 379'u kadın olmak üzere 876 sporcu katıldı.

Organizasyonda, klasik yay takım müsabakaları sonunda erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü birinci oldu.

Makaralı yay takım müsabakaları sonunda ise erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü, kadınlarda Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Bireysel klasik yay erkeklerde Mehmet Doğramacı, kadınlarda Yasemin Ecem Anagöz, bireysel makaralı yay erkeklerde Arman Javanshir, kadınlarda ise Büşra Nur Gürlek ilk sırayı aldı.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:34
  1. 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası
  2. okçuluk
  3. Ödül

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