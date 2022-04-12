Salmonella bakterisi nedir özellikleri neler? Salmonella tehlikeli mi nasıl bulaşır tedavisi nasıldır?

Salmonella, diğer Enterobacteriaceae üyeleri gibi fakültatif anaerobik, sporsuz, 2-3 µm uzunluğunda, 0,4-0,6 µm eninde gram negatif basildir. Doğal ortamda biyofilm oluşturabilmekte ve ‘rdar’ fenotipi olarak adlandırılan çok hücreli bir fenotip de gözlenebilmektedir.

Salmonella bakterisi ne yapar?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir.

Salmonella hastalığı insana bulaşır mı?

Genellikle hayvan dışkısı ile dışkı teması gerçekleşmiş gıdalar yenmesiyle insanlara bulaşır. Kirlenmiş yumurta, kümes hayvanları , et , pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu , peynir , kontamine çiğ sebze ve meyve , baharat , ve çerezler bulaşma kaynağı olabilir. Gıdaların iyi pişirilmesi salmonellayı öldürür. İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir. Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.

Kaç çeşit Salmonella vardır?

Salmonella cinsinde 2 tür vardır: Salmonella enterica ve Salmonella bongori. Salmonella enterica türü 6 alt türe ayrılır.

Salmonella hangi besiyerinde ürer?

İndol olumsuz, metil kırmızısı reaksiyonu olumlu, üreaz negatif, sitratlı besiyerlerinde ürerler.

Salmonella soğuğa dayanıklı mı?

Isı, kuruluk, gün ışığı ve antiseptiklere duyarlı fakat soğuk ortamlara, bazı boyalara (malaşit yeşili gibi) ve nemli ortama çok dirençlidirler. Ayrıca Sodium deoxycholate koliform bakterilerin üremesini azaltmasına rağmen Salmonella ve Shigella 'ların üremesini etkilemez. Salmonella, dayanıklı bir patojendir. Değişken çevre koşullarında hayatta kalmayı başarabilmekte, 7-48ºC gibi geniş bir sıcaklık aralığında, pH 4-8 arasında ve su aktivitesinin 0,93’nin üzerinde olduğu koşullarda üreyebilmektedir.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

Salmonella tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın tedavisi etkene yönelik olarak hekim tarafında uygun antibiyotik ve destek tedavisi ile yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.