Salgından en çok etkilenenler aile hekimleri
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alis Özçakır, Kovid-19 belirtisi olan hastaların ilk olarak Aile Sağlığı Merkezleri'ne başvurmalarından dolayı aile hekimlerinin salgından en çok etkilenen sağlık profesyonellerinin başında geldiğini söyledi.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Sağlıkçının Sağlığı" konulu sunum yapan Özçakır, Salgının başından beri Türkiye'de 100'den fazla hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek "Hastaları ilk biz karşıladığımız için en çok etkilenen kişileriz. Ayrıca salgının birincil etkileri azaldığında da ortaya çıkacak sorunların takibinde yine aile hekimlerine çok büyük görev düşecek” dedi.