Salgından en çok etkilenenler aile hekimleri

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Sağlıkçının Sağlığı" konulu sunum yapan Özçakır, Salgının başından beri Türkiye'de 100'den fazla hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek "Hastaları ilk biz karşıladığımız için en çok etkilenen kişileriz. Ayrıca salgının birincil etkileri azaldığında da ortaya çıkacak sorunların takibinde yine aile hekimlerine çok büyük görev düşecek” dedi.