Salgın sürecinde din eğitimi çalışmaları çevrimiçi devam ediyor!

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının pandemi döneminde vatandaşa yönelik yürüttüğü çevrimiçi yaygın din eğitimi faaliyetlerine yönelik yapılan hizmetleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mesajında salgın sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Din görevlilerimizle beraber Diyanet TV ve çevrimiçi platformlar vesilesiyle milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Erbaş, 2020 yılında Kur’an-ı Kerim eğitimi, yaz Kur’an kursları, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri gibi salgın sürecinde vatandaşlara yönelik hizmetlerle ilgili detayların olduğu bir görsele yer verdi. Görselde, çocuklara yönelik verilen çevrim içi eğitim kapsamında ‘Evden Öğreniyorum’ programı düzenlendiği belirtildi. Diyanet TV’de Kur’an kursu öğreticileri tarafından 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik programlar hazırlandığı, 06 Nisan 2020-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında 17.00-18.00 saatlerinde yayınlandığı kaydedildi.

105 bin çocuk, 280 bin yetişkine Kur’an-ı Kerim eğitimi verildi

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 4-6 yaş grubu ile yetişkinlerin Kur’an kurslarında eğitimlerin çevrim içi gerçekleştirildiğine dikkat çekilen görselde, çocuklarda toplam 4 bin 437 sanal sınıfta, 8 bin 438 öğretici ile 105 bin 315 öğrenciye ulaşıldı. Yetişkinlerde ise 12 bin 19 sanal sınıfta, 15 bin 506 öğreticiyle 279 bin 795 yetişkin öğrenciye eğitim verildi.

Diyanet TV üzerinden 419 bin kişiye ulaşıldı

Öte yandan görselde 2020 yılı yaz Kur’an kursu Diyanet TV üzerinden “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum”, “Yaz Kur’an Kursları Kur’an Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Kur’an Okuyorum” isimleri altında 3 farklı program halinde gerçekleştirildiği belirtilirken bu eğitimlerden de 418 bin 795 çocuğun faydalandığı kaydedildi. Yine Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik hazırlanan ‘Neşeli Dostlar Sokağı’ programı kapsamında 25 Ocak 2021-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün 17.00-17.30 saatlerinde Diyanet TV’de yayınlandı. Ayrıca görselde 4-6 yaş öğretici ve velilerine yönelik 07 Nisan 2020-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında Diyanet TV’de yayınlanan ‘Yeni Güne Merhaba’ programında her salı “Çocukluk Döneminde Değerler Eğitimi” konusunda eğitici programlar yayınlandı.



