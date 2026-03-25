  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır” ABD üslerine bir gecede 23 saldırı! 25 Mart 2009: Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatı (BBP Kurucu Lideri) Libya'da petrol boru hattında yangın çıktı! Bomba kalıntıları o ülkeye ait çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme! Al Sani teşekkür etti Terör saldırıları devam ediyor! Tahran'da art arda patlamalar İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı Ufukta barış gözükmüyor! Ukrayna'dan Rusya'ya tepki Petrolde korkutan açıklama! Üretimde yeni bir kısıtlamaya gidildi Siyonistler terör saldırılarına devam ediyor! İran’ın en önemli tesisini hedef aldılar
Saldırılara katılmayan ve desteklemeyen ülkeler geçebilir İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Saldırılara katılmayan ve desteklemeyen ülkeler geçebilir İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23