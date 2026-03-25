Saldırılara katılmayan ve desteklemeyen ülkeler geçebilir İran'dan Hürmüz Boğazı kararı

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarının ardından geçişleri kısıtladığı Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin açıklama yayımladı:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı.