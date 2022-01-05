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Gündem Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 10:36:00 - 2022-01-05 11:07:03
Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

Hasan Varol

Allah güvenlik güclerinden razi olsun yakalamak teslim almak yok beyinlerine kursun sona sorulur teslim olyonmu deye
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