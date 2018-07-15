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Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 10:17
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da saldırı hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

BİRİ AĞIR 3 POLİS YARALANDI

Çatışma sırasında teröristlerin attığı el bombasının patlaması sonucu biri ağır 3 polis yaralandı.

Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 10:17
  1. Van
  2. PKK

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