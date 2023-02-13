Sakine Teyze’den duygulandıran yardım!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Son verilere göre 30 bine yakın cana mal olan felaketten sonra bölgeye yardım yağıyor.

Anadolu insanının yardımseverliği ve yüce gönlü bir kez daha yaşanan büyük felakette kendini gösterdi. İnsanlar deprem bölgesine yardım için büyük bir seferberlik başlattı.

Çevre illerden bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olmak isteyen vatandaşlarımız büyük bir özveri ile ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Yozgat’ın Ovacık ilçesinde yaşayan Sakine Tanrıkulu Umreye gitmek için yetiştirdiğini söylediği dana ile bir miktar parayı depremzedelere bağışladı.

Sakine Teyze, "Şu danayı ben umreye gitmek için büyüttüydüm, devlete millete hayır için deprem bölgesine veriyorum. Allah hayırlı etsin. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.