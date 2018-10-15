Sakaryaspor'dan maç öncesi klip yayını mesajı

Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ekim'de oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde statta gösterilen klip ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu klip, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sakaryalı Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in acısını paylaşmak üzere, bir hafta önce oynanan Niğdespor maçı öncesinde de yayınlanmıştır. Klip bu maça özel olarak hazırlanmamış, sosyal medya üzerinden alınmıştır. 19.00'da başlayacak olan Amedspor maçından 45 dakika önce saat tam 18.15'te kulüp kararı olmaksızın kumanda odasından bir defaya mahsus yayınlanmış, bir hassasiyet oluşturur endişesiyle yayın sorumlusu bizzat tarafımdan aranarak, bir daha yayınlanmaması talimatı verilmiştir."

Cevat Ekşi, Diyarbakır ve Sakarya'nın kardeş şehir olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sakaryalı Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet verirken hain terör örgütleri tarafından şehit edilmiştir. Emniyet müdürümüzün şehadeti ile başlayan kardeşlik duygusu halen ilk günkü canlılığını korumaktadır. Diyarbakırlının da Sakaryalının da teröre karşı duruşu aynıdır. Terör herkesi hedef alan bir insanlık suçudur. Teröre karşı verilen mücadelede her iki şehrimizden de kahraman şehitlerimiz bulunmaktadır. Bizim kimseyi ötekileştirmek gibi bir kastımız olamaz."

Bu klibin yayınlanmasının kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış aksettirildiğini savunan ve tüm Türkiye'nin teröre karşı tek yürek olduğunu, terörden en çok etkilenen, terörün en çok zarar verdiği illerin başında Diyarbakır geldiğini aktaran Ekşi, "Bizim kalbimiz her zaman Diyarbakırlılarla birlikte çarpmaktadır. Kardeşliğimiz ilelebet sürecektir." açıklamasında bulundu.

Ekşi, müsabaka sonrasında abartıldığı gibi bir olayın yaşanmadığını vurgulayarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maç bitiminde soyunma odasına geçerken sporcular arasında meydana gelen ufak bir ağız münakaşası herhangi bir olaya dönüşmeden sağ duyulu bir şekilde sonlanmıştır. Bu konu, klip yayınlanması olayı ile büyütülerek art niyetli bir şekilde spora ve kardeşliğe gölge düşürecek bir hava oluşturma gayretkeşliğinden ibarettir. Bahse konu müsabaka öncesinde ve müsabaka günü Amedspor kafilesine her türlü misafirperverlik gösterilmiş, tesislerimiz kendilerine açılarak idmanların tesislerimizde yapılması sağlanmıştır. Bu misafirperverliğimizden dolayı kendilerinden de olumlu dönüş olmuştur."