THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Sakaryaspor'dan maç öncesi klip yayını mesajı

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Ekşi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 7. haftada oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi statta gösterilen kliple ilgili kamuoyunda maksatlı spekülasyonlar yapıldığını açıkladı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:03
Sakaryaspor'dan maç öncesi klip yayını mesajı

Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ekim'de oynanan Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde statta gösterilen klip ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu klip, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sakaryalı Uzman Çavuş Ömer Özdemir'in acısını paylaşmak üzere, bir hafta önce oynanan Niğdespor maçı öncesinde de yayınlanmıştır. Klip bu maça özel olarak hazırlanmamış, sosyal medya üzerinden alınmıştır. 19.00'da başlayacak olan Amedspor maçından 45 dakika önce saat tam 18.15'te kulüp kararı olmaksızın kumanda odasından bir defaya mahsus yayınlanmış, bir hassasiyet oluşturur endişesiyle yayın sorumlusu bizzat tarafımdan aranarak, bir daha yayınlanmaması talimatı verilmiştir." 

Cevat Ekşi, Diyarbakır ve Sakarya'nın kardeş şehir olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sakaryalı Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Diyarbakırlı kardeşlerimize hizmet verirken hain terör örgütleri tarafından şehit edilmiştir. Emniyet müdürümüzün şehadeti ile başlayan kardeşlik duygusu halen ilk günkü canlılığını korumaktadır. Diyarbakırlının da Sakaryalının da teröre karşı duruşu aynıdır. Terör herkesi hedef alan bir insanlık suçudur. Teröre karşı verilen mücadelede her iki şehrimizden de kahraman şehitlerimiz bulunmaktadır. Bizim kimseyi ötekileştirmek gibi bir kastımız olamaz." 

Bu klibin yayınlanmasının kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış aksettirildiğini savunan ve tüm Türkiye'nin teröre karşı tek yürek olduğunu, terörden en çok etkilenen, terörün en çok zarar verdiği illerin başında Diyarbakır geldiğini aktaran Ekşi, "Bizim kalbimiz her zaman Diyarbakırlılarla birlikte çarpmaktadır. Kardeşliğimiz ilelebet sürecektir." açıklamasında bulundu.

Ekşi, müsabaka sonrasında abartıldığı gibi bir olayın yaşanmadığını vurgulayarak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Maç bitiminde soyunma odasına geçerken sporcular arasında meydana gelen ufak bir ağız münakaşası herhangi bir olaya dönüşmeden sağ duyulu bir şekilde sonlanmıştır. Bu konu, klip yayınlanması olayı ile büyütülerek art niyetli bir şekilde spora ve kardeşliğe gölge düşürecek bir hava oluşturma gayretkeşliğinden ibarettir. Bahse konu müsabaka öncesinde ve müsabaka günü Amedspor kafilesine her türlü misafirperverlik gösterilmiş, tesislerimiz kendilerine açılarak idmanların tesislerimizde yapılması sağlanmıştır. Bu misafirperverliğimizden dolayı kendilerinden de olumlu dönüş olmuştur."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:03
  1. Niğde
  2. Diyarbakır
  3. Sakaryaspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan konuşuyor - Canlı
    1. Erdoğan konuşuyor - Canlı
    2. Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist..
    3. Polis okulunda talihsiz kaza: 1 kişi..
    4. Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 10..
    5. Fatih hocanın gözü kulağı bu haberde!
    6. Kayserispor'da seçimli genel kurul..
    7. İİT'den "su kıtlığı" açıklaması
    8. Gaziantep ekibi, Hırvat oyuncu Tomas’ı..
    9. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo..
    10. Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    11. Meydan okumuştu! Khabib'e cevap geldi
    12. Sakaryaspor'dan maç öncesi klip yayını..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya..
    14. Bağcılarlılar, gözlerini kapatıp..
    15. Galatasaray'a sürpriz gölcü!
    16. Adem Ljajic'ten Beşiktaş'a müjde!
    17. Terör devleti İsrail'den savaş tehdidi!
    18. Kadınların umut kapısı Ümraniye..
    19. Mehmetçik Kut'ül Amare isim..
    20. Başkan Toru: Tek bir çiviyi bile..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?