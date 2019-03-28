Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi. Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.

Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.

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