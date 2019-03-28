Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.
Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.28 Mart 2019 Perşembe 16:47
Sakaryaspor futbolcularına kesici aletle saldırdığı iddia edilen Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Mansur Çalar’ın, ömür boyu hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men cezasına çevrildi.
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