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Aktüel Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı
Aktüel

Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:17:58 -
Sakarya'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.

Dükkandaki paketli ürünlerin ve tavanda asılı levhaların üzerine konan güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.

Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.

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