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Aktüel Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü
Aktüel

Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-30 16:18:51 -
Sakarya'da çıkan yangında 4 dönüm fındıklık ve ormanlık alan zarar gördü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındıklık ve ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisindeki fındıklık ve ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında, 4 dönüm alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Darıçayırı Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olmasıyla tarla sahiplerinin bahçe temizliklerine ağırlık verdiğini belirterek, "Kendilerine sık sık ateş yakılmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Yakılan bir ateş 4 dönümü tamamen küle çevirdi. Yaklaşık 30 dönümlük alan da yangından etkilendi." ifadelerini kullandı.

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