  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da bataklık alan sokak hayvanlarının yuvası olacak
Aktüel

Sakarya'da bataklık alan sokak hayvanlarının yuvası olacak

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:32:23 -
Sakarya'da bataklık alan sokak hayvanlarının yuvası olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde daha önce bataklık olan 5 bin metrekarelik alana inşa edilen "Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Bakım Evi" çalışmalarında sona gelindi.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, hayata geçirilen örnek proje ile daha önce bataklık olan yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda düzenleme yaptıklarını belirtti.

Sokak hayvanları için 24 odalı, otel konforunda bir misafirhane inşa ettiklerini ifade eden Acar, "Bu misafirhane sevimli dostlarımız için sıcak bir yuva haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Tesiste uzman personelin, sokak hayvanları için tedavi, bakım, cerrahi müdahale hizmetlerinin 24 saat boyunca vereceğini vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Tamamı bataklık olan bir alandan sevimli dostlarımız için sıcak bir yuva ortaya çıkarttığımız projemiz yüzde doksan oranında tamamlandı. Eksik kalan çevre düzenlemesinin de bitirilmesiyle kısa sürede hizmete açmaya planladığımız tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a net çağrı: Tercih sizin!

Şimdiye dek ateşkesi her zaman Ermenistan'ın bozduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan ateşkesi bozarsa bedelini y..
ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler
Dünya

ABD bölgeye yollamıştı! Hepsini ateşe verdiler

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD'ye bölgeden tepki var. ABD'nin Erbil kentine yolladığı yardımlar bölge halkı tarafından ateşe verildi...
Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'
Gündem

Abdullah Ağar 'çok önemli' deyip paylaştı! Ermeni topraklarından geçen 'Türk koridoru!'

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı sahada elde ettiği zafer, masada anlaşmaya da yansıdı. Azerbaycan ile Nahçivan'ı ve Türkiye ile Türk dünyas..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay