Sakarya'da başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki çocuğun babası gözaltına alındı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun babası gözaltına alındı.
Küpçüler Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde 2 aile arasında çıkan kavgada başına kurşun isabet eden 6 yaşındaki K.A'nın yaralanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, çocuğun başına isabet eden kurşunun babası A.F.A'nın tabancasından çıktığı belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F.A, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Başına kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan çocuğun, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.