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Ekonomi Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ekonomi

Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Sakarya Üniversitesi birimlerine, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 15:13:00 -
Sakarya Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar  ilan  edilen  kadrolardan  ancak  birine  başvuru  yapabilir,  aynı  ilan  dönemi  içinde  birden  fazla  kadroya  başvurusu  bulunduğu  tespit  edilen adayların  tüm  başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.  Başvurular  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup  süresi  içinde  yapılmayan  ya  da  eksik  belgeli  yapılan başvurular  değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.  Bu  kişiler hakkında yasal  işlem yapılacaktır.  Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu  hallerde değişiklik yapma  hakkını  saklı  tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar Araştırma Görevlisi ilanlarına başvuru yapamazlar.

1) 06/02/2013 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-

2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,

2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin

dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.

Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Öncelikli  Alanlar  kapsamında  ilan  edilen  Araştırma  Görevlisi  kadroları  için  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş  sınavına  katılmaya  hak  kazananlar  için,  giriş  sınavı  sözlü  olarak  yapılır.  Sözlü  sınav  sonucu  70  puanın  altında  puan  alanlar,  nihai  değerlendirme aşamasına geçemezler.

Duyuru Başlama Tarihi : 29.12.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 26.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.02.2022

Ön Değerlendirme Tarihi: 19.01.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : http://www.ilan.sakarya.edu.tr/

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