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Oruç Sakarya imsakiye 2022 | Sakarya iftar sahur vakitleri güncel
Oruç

Sakarya imsakiye 2022 | Sakarya iftar sahur vakitleri güncel

İmsakiyeler araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi yaşadığı ile ait imsakiyelerin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, 2 Nisan Sakarya iftar saati kaç? 2022 diyanet imsakiye güncel

Yeniakit Publisher
2022-03-25 23:29:00 -
Sakarya imsakiye 2022 | Sakarya iftar sahur vakitleri güncel

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı öncesinde sahur ve iftar vakitleri araştırılmaya, incelenmeye başlandı. Sakarya’da ilk imsak 05.07'de, ilk iftar ise 19.30'da gerçekleşecek.

Sakarya imsakiye 2022 | Sakarya iftar sahur vakitleri güncel

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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