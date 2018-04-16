Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sait Karafırtınalar: Süper Lig için 3. bileti mutlaka alacağız

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Beklemediğimiz üst üstte şok goller yedik. Ardından toparlandık yaptığımız değişiklikler yüzde yüz katkı sağladılar” dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:38
Sait Karafırtınalar: Süper Lig için 3. bileti mutlaka alacağız

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, “Karşılaşmayı iki devre olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Maçın ilk yarısı çok sıcak bir havada oynandı, orta da geçen bir mücadele oldu. İkinci yarıda daha iyi bir Boluspor bekliyordum çünkü fizik durumuzu biliyordum. Beklemediğimiz üst üstte şok goller yedik. Ardından toparlandık yaptığımız değişiklikler yüzde yüz katkı sağladılar. Tabii ki de oyuncularımı tebrik ediyorum. 2-0’da 3-2’ye getirmek hiç de kolay değildi. İlk iki iddiamızın devam etmesi için ilk altının içinde bulunmamız için kazanmamız gerekiyordu. Bu oyuncu grubuyla çalışmak büyük bir keyif izlemek ayrı bir keyif başlarında da olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu güzel gruba İnşallah şampiyonluk nasip olur. Boluspor yıllardır bu özlemi çekiyor. İlk ikiden olmasa dahi Süper Lig için 3. bileti mutlaka biz alacağız” dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:38
  1. Bolu
  2. Sait Karafırtınalar: “süper Lig İçin 3. Bileti Mutlaka Alacağız”
  3. Adana Haberleri
  4. yerel haberler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan devi, Bruma'ya kancayı taktı!
    1. İtalyan devi, Bruma'ya kancayı taktı!
    2. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
    3. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
    4. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
    5. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
    6. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
    7. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
    8. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
    9. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
    10. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
    11. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
    12. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
    13. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    14. Hakkari'de park halindeki araç..
    15. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
    16. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
    17. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
    18. Borsa günü düşüşle bitirdi
    19. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
    20. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...